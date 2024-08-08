Одноклассница рассказала о дружбе с погибшей в Приморье пилотом из Омска

Корреспонденту «АиФ в Омске» удалось поговорить с одноклассницей погибшей омской туристки Алёны Калагуровой. Екатерина рассказала, что скорбит вместе со всеми по Алёне, ведь в школе они дружили, а потом и работали вместе.
«Мы учились с ней в одной школе. Общались некоторое время потом, так как работали вместе. После общение не поддерживали. При всём этом она останется в моей памяти самой улыбчивой, с неиссякаемой жаждой жить эту прекрасную жизнь девушкой. Я искренне соболезную её семье! Она была классной девчонкой!», — рассказала Екатерина.
Ранее мы сообщали, что самолёт, в котором летели омичи Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова, разбился в сопках Приморья. По информации приморского управления МЧС, самолёт потерпел крушение в двух километрах от села Стеклянуха Шкотовского МО. Обломки обнаружили в 8 утра по времени Владивостока.