Детский городок и площадку для выгула собак открыли в Нижнем Новгороде

Согласно информации, новый сквер стал вторым общественным пространством, открытым на этой неделе в Нижнем Новгороде. По желанию жителей там высадили порядка 120 кустарников (ива, ирга, сирень, кизильник, калина) и около 100 деревьев (яблоня, черемуха, липа). Также подрядная организация уложила в сквере асфальтобетонное покрытие и брусчатку, смонтировала систему освещения. Была разбита тропиночная сеть и газон.
По словам главы Московского района Владимира Кропотина, всего лишь 3 месяца назад на месте сквера был пустырь.
«По поручению главы города Юрия Шалабаева проектная организация учитывала пожелания жителей по наполнению сквера. Получилось очень красивое место, подходящее для разнообразного отдыха», — рассказал Владимир Кропотин.
Руководитель подрядной организации Алексей Ефремов отметил, что особое внимание было уделено монтажу освещения, чтобы обеспечить комфортный отдых горожан в вечернее время.
«Мы установили почти 50 опор освещения и около 90 светильников. Были сложности с подготовкой территории для благоустройства: территория была сильно захламлена. Но в итоге получился отличный уголок для отдыха и прогулок», — подчеркнул Алексей Ефремов.
Жители микрорайона отмечают, что открытие нового сквера было долгожданным событием.
«Прекрасное событие. Сквер оборудован для детей, здесь можно просто погулять, отдохнуть», — поделилась местная жительница Татьяна Ануфриева.
Напомним, что благоустроенный сквер на ул. Космической открыли в Нижнем Новгороде.
Раньше на месте сквера в Автозаводском районе были лишь народные тропы. Свыше 5 тыс. местных жителей проголосовали за благоустройство общественной территории. Так, там была построена многофункциональная спортивная площадка, детский городок, лавочки, памп-трек, а также огороженная территория для собак. Кроме того, в сквере установили более 100 светильников, дополнительно высадили деревья и кустарники.
Напомним также, что сквер возле бульвара им. Коноваленко площадью 1,5 га благоустроили в Нижнем Новгороде.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что наполнение сквера получилось очень разнообразным. Там установили новые спортивные объекты, а также малые архитектурные формы, выполнили озеленение.