Детский городок и площадку для выгула собак открыли в Нижнем Новгороде

Раньше на месте сквера в Автозаводском районе были лишь народные тропы. Свыше 5 тыс. местных жителей проголосовали за благоустройство общественной территории. Так, там была построена многофункциональная спортивная площадка, детский городок, лавочки, памп-трек, а также огороженная территория для собак. Кроме того, в сквере установили более 100 светильников, дополнительно высадили деревья и кустарники.