«Хочу свое MTV на Красной площади!»: экс-глава Universal Russia вспоминает, как MTV пришли в Россию

Выступление RHCP в Москве стало победой для Соединенных Штатов, поскольку эта фанк-рок-группа из Лос-Анджелеса принесла американскую поп-культуру в самое сердце того, что Рональд Рейган когда-то назвал империей зла. Наблюдать за тем, как «Перцы» исполняют свою песню Give It Away перед несколькими сотнями тысяч москвичей, собравшихся на площади (и за ее пределами — на берегу Москвы-реки и даже дальше) на этом бесплатном концерте, было совершенно сюрреалистично. Находясь за кулисами, я видел, что Борис действует точно так же, как и на канале MTV, — выкрикивает приказы своим молодым сотрудникам и управляет всеми процессами из-за кулис. Буквально за несколько минут до того, как нужно было представить группу, которую ждали десятки тысяч собравшихся людей, Борис отвел в сторону ведущего концерта, виджея MTV Александра Анатольевича, и строгим голосом сказал: «Прежде чем вы выйдете и представите RHCP, поблагодарите президента Ельцина за то, что он позволил нам провести этот бесплатный концерт здесь, на Красной площади. А то меня убьют, если я что-то не скажу». После чего он повернулся ко мне и подмигнул. Мне нравилось наблюдать за ним в действии. Я многому у него научился. У Бориса было больше харизмы, чем у голливудского актера, и больше политической мудрости, чем у американского политика. И тот московский вечер стал его величайшим достижением.