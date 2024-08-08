VDK Фест пополнился еще одним хедлайнером

Стало известно, что на VDK Фест (0+) кроме исполнителя Xolidayboy жителей и гостей города своим выступлением порадует певец Владимир Золотухин известный как ZOLOTO. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
Владимир Золотухин — родом из Казахстана. Молодой певец известен не только как сольный исполнитель, но и фронтмен рок-группы Cardio Beat. На владивостокской сцене он выступит в роли еще одного хедлайнера фестиваля.
Его выступление состоится 10 августа на пляже Ахлестышева.
«Теперь он готов покорить сердца жителей Молодежной столицы! Не пропустите его потрясающее выступление», — отметили организаторы.
Напомним, что праздничное закрытие фестиваля запланировано на 10 августа. Кроме выступления хедлайнеров ожидаются выступления и других артистов, а также гала-концерт.