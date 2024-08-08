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VDK Фест пополнился еще одним хедлайнером

Солист ZOLOTO выступит на VDK Фест во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что на VDK Фест (0+) кроме исполнителя Xolidayboy жителей и гостей города своим выступлением порадует певец Владимир Золотухин известный как ZOLOTO. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Владимир Золотухин — родом из Казахстана. Молодой певец известен не только как сольный исполнитель, но и фронтмен рок-группы Cardio Beat. На владивостокской сцене он выступит в роли еще одного хедлайнера фестиваля.

Его выступление состоится 10 августа на пляже Ахлестышева.

«Теперь он готов покорить сердца жителей Молодежной столицы! Не пропустите его потрясающее выступление», — отметили организаторы.

Напомним, что праздничное закрытие фестиваля запланировано на 10 августа. Кроме выступления хедлайнеров ожидаются выступления и других артистов, а также гала-концерт.

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