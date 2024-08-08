97 участков дорог отремонтируют в частном секторе Иркутска в 2024 году

— Особое внимание ежегодно уделяем не только городским магистралям, но и территориям с индивидуальной жилой застройкой. В этом году по заявкам горожан и депутатов обновим там проезжую часть, тротуары. Планомерно обеспечиваем всех жителей качественной инфраструктурой. Работы будем проводить во всех районах Иркутска, — поделился мэр города Руслан Болотов.