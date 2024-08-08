97 участков дорог отремонтируют в частном секторе Иркутска в 2024 году

Подрядчик уже приступил к работам и даже успел их завершить по девяти адресам.
Обустройство участков дорог в Иркутске идет полным ходом. До конца 2024 года планируют отремонтировать более 97 участков в частном секторе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра подрядчик уже завершил работы по девяти адресам.
— Особое внимание ежегодно уделяем не только городским магистралям, но и территориям с индивидуальной жилой застройкой. В этом году по заявкам горожан и депутатов обновим там проезжую часть, тротуары. Планомерно обеспечиваем всех жителей качественной инфраструктурой. Работы будем проводить во всех районах Иркутска, — поделился мэр города Руслан Болотов.
Работы уже выполнены на Хомутовской, Николая Чупалова, Качугской, Сосновой, Лесной, Дмитрия Пожарского, Первомайской, Пшеничной Пади и в переулке Пшеничном. Дорожные работы обгоняют график, а подрядчик занимается благоустройством одновременно нескольких участков.