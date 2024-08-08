В Хабаровске перекрёсток улиц Серышева и Герасимова закроют на два дня

В связи с ремонтными работами на коммунальных сетях в районе перекрёстка улиц Серышева и Герасимова в Хабаровске временно изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения будут действовать два дня — в период с 23:00 9 августа до 21:00 11 августа.
По информации пресс-службы администрации краевой столицы, при движении по улице Серышева от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» в направлении остановочного пункта «улица Знаменщикова» Автобусные маршруты № 1С, 61С будут следовать с левым поворотом на улицу Некрасова с остановкой в районе дома № 55. Далее по улицам Некрасова и Дикопольцева с правым поворотом на Амурский бульвар, затем по Льва Толстого и далее по Серышева согласно маршруту.
При движении по улице Серышева от автовокзала до остановки «улица Знаменщикова» автобусы № 10, 23, 71−1 и 71−2 будут следовать с поворотом на улицу Некрасова — временная остановка будет организована в районе дома № 55. Далее по Дикопольцева, Амурскому бульвару с правым поворотом на улицу Льва Толстого, а затем на Серышева.
При движении по улице Серышева от остановочного пункта «улица Знаменщикова» в направлении «Университета путей сообщения» транспорт маршрутов № 1 Л, 61К-1, 10, 23, 71−1, 71−2 будет следовать с правым поворотом на улицу Льва Толстого, затем с левым поворотом на Амурский бульвар с остановкой для посадки-высадки пассажиров на остановочном пункте «Дворец профсоюзов». После этого автобусы пойдут по Амурскому бульвару с левым поворотом на улицу Дикопольцева, далее по Некрасова с правым поворотом на улицу Серышева.