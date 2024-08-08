В Хабаровске перекрёсток улиц Серышева и Герасимова закроют на два дня

При движении по улице Серышева от остановочного пункта «улица Знаменщикова» в направлении «Университета путей сообщения» транспорт маршрутов № 1 Л, 61К-1, 10, 23, 71−1, 71−2 будет следовать с правым поворотом на улицу Льва Толстого, затем с левым поворотом на Амурский бульвар с остановкой для посадки-высадки пассажиров на остановочном пункте «Дворец профсоюзов». После этого автобусы пойдут по Амурскому бульвару с левым поворотом на улицу Дикопольцева, далее по Некрасова с правым поворотом на улицу Серышева.