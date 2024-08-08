В мэрии рассказали о перекрытии улиц в день проведения заезда «Тур де Кранц»

В Калининграде власти готовятся к городской части проведения 37-го велозаезда «Тур де Кранц», который намечен на 1 сентября. Как сообщает пресс-служба мэрии, будут временно закрыты для движения транспорта улицы в Северном микрорайоне.
Дороги перекроют на маршруте:
— дворец спорта «Янтарный» — ул. Согласия — ул. Елизаветинская — ул. Ген. Челнокова (с 9:00 до 11:00);
— на ул. Ген. Челнокова — ул. Елизаветинская — ул. Согласия — ДС «Янтарный» (с 16:00 до 18:00).
Дорожные знаки обещают расставить вовремя.