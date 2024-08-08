Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Татарстана рассказали, как уберечь себя от глэмпингов-призраков

Туристам рекомендуют тщательно изучать сайты.

Жителям Татарстана рассказали, как уберечь себя от глэмпингов-призраков.

По словам специалистов Дирекции по природным территориям фонда «Институт развития городов республики», с такой схемой мошенничества впервые столкнулись в 2021 году. Проверить подозрительный глэмпинг можно на ресурсах их организации. Там публикуются только реальные объекты. В связи с этим туристам рекомендуют тщательно изучить сайт глэмпинга перед бронированием. На нем должны быть схема проезда, фотографии, отзывы, прейскурант дополнительных услуг, модуль бронирования и оплаты.

Напомним, в Татарстане в 2024 году организовали первые детские лагеря в формате глэмпингов. Всего рассчитывали организовать четыре подобные зоны.

туризм и отдых