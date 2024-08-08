Жителям Татарстана рассказали, как уберечь себя от глэмпингов-призраков.

По словам специалистов Дирекции по природным территориям фонда «Институт развития городов республики», с такой схемой мошенничества впервые столкнулись в 2021 году. Проверить подозрительный глэмпинг можно на ресурсах их организации. Там публикуются только реальные объекты. В связи с этим туристам рекомендуют тщательно изучить сайт глэмпинга перед бронированием. На нем должны быть схема проезда, фотографии, отзывы, прейскурант дополнительных услуг, модуль бронирования и оплаты.