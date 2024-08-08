В Новосибирске суд оставил в СИЗО бизнесмена Богорада, который скрывался в США

Ранее, в 2009 году, Евгений Богорад уже был фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, сотрудники «ФТ-центра» (Богорад был руководителем сибирского филиала ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» («ФТ-центр»), занимающегося управлением федеральной недвижимостью) похитили деньги предприятия, заключив фиктивные договоры с контролируемыми организациями, причинив государству ущерб на 236 миллионов рублей. Богорад и двое обвиняемых смогли скрыться. Бизнесмен был в розыске. Сообщалось, что он находился в США и Израиле в течение 8 лет. В 2017 году он вернулся в Новосибирск и добровольно сдался полиции. В 2019 суд вынес решение и назначил Богораду наказание в виде штрафа в 550 тысяч рублей и 5,5 года лишения свободы условно..