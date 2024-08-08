Омичам запретили парковаться на 11 улицах города

В Омске на ряде улиц ввели запрет остановки и стоянки. Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Сергей Шелест, такая мера направлена на предотвращение возникновения заторов.
Так, останавливаться и парковаться теперь нельзя на следующих участках:
- в районе строения № 51 по Красноярскому тракту;
- в районе строения № 20 по проспекту Королёва;
- в районе строения № 89 по улице 22 Декабря;
- в районе строения № 163 по улице Красный Путь;
- в районе строения № 145 по улице Мельничная;
- в районе строения № 23 по улице Торговая;
- в районе строения № 97 по улице Челюскинцев;
- на участке от Тюкалинской развязки до остановки общественного транспорта «Парк Победы» (в направлении центра города);
- по улице Лукашевича в районе остановки общественного транспорта «ХК “Авангард”.
Запреты на стоянку транспорта будут введены:
- по улице 60 лет Победы в районе строения № 14;
- по улице Конева в районе строения № 85.
“В ближайшее время на данном участке будут установлены знаки 3.27 “Остановка запрещена” и 3.28 “Стоянка запрещена”, дополненные табличками 8.24 “Работает эвакуатор”, — сообщил градоначальник в соцсети.