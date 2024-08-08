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Дом сталинских времен на омском Левобережье «дождался» сноса

В четверг, 8 августа 2024 года, выпущено постановление городской администрации «в интересах» подготовки к сносу жилого дома на Левобережье.

Источник: SuperOmsk.ru

Речь идет об изъятии земельного участка и квартир в двухэтажном деревянном строении по адресу 3-я Енисейская, 21.

Согласно данным Фонда развития территорий, история двухэтажки на 12 квартир стартовала свыше 85 лет назад, в 1938 году. По данным того же ресурса, в доме проживают 45 человек. Стоит отметить, что аварийным дом сталинских времен признан без малого 9 лет назад — соответствующий документ датирован 1 октября 2015 года.

Отметим, в 2024 году к сносу «приговорили» уже несколько домов, чья история ведется со сталинских времен. В частности, в июле 2024 года организованы торги для проведения соответствующих работ в отношении объектов по Октябрьской, 3 (ЦАО, 1930-й год постройки); Урожайная, 36 (ЛАО, 1948 год постройки) и 27-я линия, 17 (ЦАО, 1952 год постройки).

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