Дом сталинских времен на омском Левобережье «дождался» сноса

Отметим, в 2024 году к сносу «приговорили» уже несколько домов, чья история ведется со сталинских времен. В частности, в июле 2024 года организованы торги для проведения соответствующих работ в отношении объектов по Октябрьской, 3 (ЦАО, 1930-й год постройки); Урожайная, 36 (ЛАО, 1948 год постройки) и 27-я линия, 17 (ЦАО, 1952 год постройки).