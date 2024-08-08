Казанского студента наградили за мужество при крушении поезда Казань — Адлер

В тот день стояла невыносимая жара, вспоминает Илья. После того как он отвел пассажиров на безопасное расстояние от накренившихся вагонов, он раздал им воду и простыни, чтобы они могли укрыться от палящего солнца. Как рассказывает студент, вскоре после аварии к поезду начали подъезжать автобусы, которые забрали пассажиров и доставили их в места временного размещения.