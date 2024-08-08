Охотничий нож изъяли у иностранца в аэропорту в Иркутске

В аэропорту Иркутска таможенники обнаружили у жителя Узбекистана клинковый нож в чехле, который он пытался незаконно провезти. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
«Мужчина для прохождения таможенного контроля выбрал “зеленый коридор”, пассажирскую таможенную декларацию не заполнил. Таможенникам он пояснил, что везет изделие в качестве подарка», — прокомментировали АФ-Иркутск в управлении.
Специалисты провели экспертизу и выяснили, что нож является охотничьим и относится к холодному клинковому оружию. Разрешительных документов на провоз такого изделия у мужчины не было. Нож изъяли. За нарушение закона в отношении мужчины завели два административных дела. Теперь нарушителю грозит штраф. Всего с начала 2024 года таможенники изъяли у пассажиров 8 ножей и столько же кастетов.
Специалисты рекомендуют перед полётом ознакомиться с правилами перемещения холодного оружия и других товаров. Информация размещена на сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам».