Охотничий нож изъяли у иностранца в аэропорту в Иркутске

Специалисты провели экспертизу и выяснили, что нож является охотничьим и относится к холодному клинковому оружию. Разрешительных документов на провоз такого изделия у мужчины не было. Нож изъяли. За нарушение закона в отношении мужчины завели два административных дела. Теперь нарушителю грозит штраф. Всего с начала 2024 года таможенники изъяли у пассажиров 8 ножей и столько же кастетов.