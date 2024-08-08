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Американские астронавты рискуют застрять на МКС до 2025 года

Миссия на корабле Boeing Starliner сталкивается с техническими проблемами, NASA рассматривает альтернативные варианты возвращения астронавтов на Землю.

Источник: NASA

Двое американских астронавтов, отправившихся на Международную космическую станцию (МКС) в июне с восьмидневной миссией, могут остаться на орбите до 2025 года, если космический корабль Boeing Starliner не будет отремонтирован для их возвращения на Землю, говорится в заявлении NASA.

По словам представителей агентства, астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые первыми совершили полет на капсуле Starliner от компании Boeing, смогут возвратиться на Землю на корабле Crew Dragon от SpaceX в феврале 2025 года, если возвращение на Starliner все еще будет считаться небезопасным.

Американское космическое агентство ведет переговоры с SpaceX о возможности резервирования двух мест на следующем запуске Crew Dragon, который был отложен на месяц в минувший вторник, из-за необходимости NASA и Boeing решить, как вернуть астронавтов домой.

Испытательная миссия астронавтов, стартовавшая 5 июня и изначально рассчитанная на восемь дней, затянулась из-за проблем с двигательной установкой Starliner, ставящих под вопрос возможность безопасного возвращения на Землю. Представитель Boeing сообщил, что, если NASA решит изменить миссию Starliner, компания примет все необходимые меры для беспилотного возврата капсулы.

Starliner пристыкован к МКС уже 63 дня из 90 возможных — к тому же порту, который Crew Dragon должен будет использовать для доставки очередного экипажа астронавтов.

Сначала запуск миссии SpaceX Crew-9 планировался на середину августа, но теперь NASA сообщило, что миссия стартует после 24 сентября.

Использование Crew Dragon от SpaceX для возврата астронавтов, которых Boeing планировал вернуть на Starliner, станет серьезным ударом для аэрокосмического гиганта, который долгое время пытался конкурировать с SpaceX и ее Crew Dragon.

В июле Boeing объявила, что после тщательных наземных испытаний были выявлены неполадки работы Starliner, включая перебои в работе двигателей и утечки гелия. В заявлении от 2 августа компания выразила уверенность в возможности безопасного возвращения Starliner с экипажем.

Испытания показали, что четыре двигателя Starliner вышли из строя из-за перегрева и автоматического отключения, в то время как остальные двигатели при повторных запусках показали снижение эффективности из-за ограничений по топливу.

Последние сообщения американских СМИ указывают на разногласия между лидерами NASA и Boeing, поскольку руководство космического агентства сомневается в безопасности Starliner для возвращения астронавтов.

На прошлой неделе во время заседания Программы коммерческих экипажей NASA, курирующей Starliner, не удалось достичь единого мнения о целесообразности использования Starliner для возврата астронавтов.

Эксперты, опрошенные Guardian, отметили, что проблемы во время экспериментальных космических полетов не являются неожиданными.

Это определяется как испытательная миссия, это называется пилотируемым испытательным полетом, и одна из его задач — решать незапланированные проблемы.

Джерри Стоун
старший научный сотрудник Института космических исследований и автор книги «Один маленький шаг» (цитата по «RTVI»)

Ситуация является крайне важной для Boeing, которая последние несколько лет борется с кризисом репутации из-за своих самолетов. На последней пресс-конференции компании, посвященной Starliner, менеджер коммерческой программы Boeing Марк Наппи выразил сожаление по поводу своих прежних уверенных заявлений о том, что миссия продлится всего восемь дней.

Нина Лютикова

космос