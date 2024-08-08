Американские астронавты рискуют застрять на МКС до 2025 года

По словам представителей агентства, астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые первыми совершили полет на капсуле Starliner от компании Boeing, смогут возвратиться на Землю на корабле Crew Dragon от SpaceX в феврале 2025 года, если возвращение на Starliner все еще будет считаться небезопасным.