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Глава управления спорта Алматы умер в Париже

В Париже скоропостижно скончался руководитель управления спорта Алматы Ерден Хайруллин, сообщает Zakon.kz.

Источник: управление спорта Алматы

Информацию подтвердили в Министерстве туризма и спорта РК.

Как сообщил советник по связям с общественностью и СМИ министра туризма и спорта РК Диас Ахметшарип, он скончался ночью.

Предварительная причина — остановка сердца.

Ему было 36 лет.

Ерден Хайруллин возглавлял управление спорта Алматы с 2022 года.

С 2012 по 2019 год работал исполняющим обязанности главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района. С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким.