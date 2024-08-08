Глава управления спорта Алматы умер в Париже

С 2012 по 2019 год работал исполняющим обязанности главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района. С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.