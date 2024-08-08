Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест объявили сбор гуманитарной помощи

«Уважаемые омичи, сибиряки всегда отличались особой сплоченностью, и сегодня, все мы вместе должны проявить ее в деле помощи жителям Курской области. Нет сомнений в том, что армия России выбьет врага, а нам с вами надо помочь мирному населению. Вместе с главой региона Виталием Павловичем Хоценко приняли решение об открытии сбора гуманитарной помощи жителям Курской области», — написал Сергей Шелест в своем телеграмм-канале.