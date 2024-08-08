Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест объявили сбор гуманитарной помощи

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр города Омска Сергей Шелест объявили о сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области.
Накануне регион был атакован силами ВСУ. Есть разрушения, раненые и травмированные среди гражданского населения России. В Курской области объявлен режим ЧС.
Омичей призвали помочь попавшим в беду людям.
«Уважаемые омичи, сибиряки всегда отличались особой сплоченностью, и сегодня, все мы вместе должны проявить ее в деле помощи жителям Курской области. Нет сомнений в том, что армия России выбьет врага, а нам с вами надо помочь мирному населению. Вместе с главой региона Виталием Павловичем Хоценко приняли решение об открытии сбора гуманитарной помощи жителям Курской области», — написал Сергей Шелест в своем телеграмм-канале.
Жителям Курской области пригодятся предметы первой необходимости, вода, неприхотливые к условиям хранения и перевозки продукты, спальные принадлежности — эти и другие вещи принимаются от всех желающих на базе Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи.
Центр находится по адресу: улица Чапаева, д. 71/1 (вход напротив бассейна «Ермак»), телефон: +7 (913) 680−00−17. Также сбор ведется в городском Центре социальной помощи населению на проспекте Мира, 35 б, телефон: 8 (3812) 22−25−45.