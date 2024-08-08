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Погода на море 8 августа: купание разрешено на всех пляжах Калининградской области

Об этом «Клопс» сообщили в МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +24° 6 м/с 94% 754 мм рт. ст. +24°

По всей Калининградской области пляжи открыты для отдыха на воде. «Клопс» получил информацию от спасателей.

В четверг, 8 августа, море спокойно, и на всех пляжах региона можно плавать, но стоит быть готовыми к переменам. «Это Балтика, ветер может смениться до обеда», — прокомментировали спасатели.

Температура воды колеблется в районе +20 °С. Воздух прогреется до значений +21−22 °С на всём побережье.

Балтийск: флаг жёлтый, несмотря на штиль, течение требует внимательности от отдыхающих; Зеленоградск: без флага, купание разрешено; Светлогорск: флаг жёлтый, стоит быть осторожным; Янтарный: флаг жёлтый, разрешено купание с осторожностью; Пионерский: без флага, отдых на воде разрешён.

Информация актуальна на момент публикации.