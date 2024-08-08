Число пожилых людей в Казахстане превысило 2,7 млн человек

Такие демографические тренды и долгосрочные вызовы ставят перед обществом непростую задачу, связанную с пенсионным обеспечением. Международная практика показывает, что распределительные системы не в состоянии обеспечить устойчивость пенсионной системы и адекватный уровень пенсий. Эту задачу могут решить только многоуровневые пенсионные системы, включающие накопительную пенсионную систему, которая является более устойчивой к демографическим и экономическим процессам развития. Отметим: старение населения происходит не только в Казахстане и не только сейчас — это повсеместный многолетний тренд. Вследствие этого глобального тренда государства во всём мире постепенно переходят от чисто распределительных (солидарных) систем к смешанным, включающим накопительную систему. Если в начале 2000 года почти 70% пенсионных систем в мире относились к распределительному типу, то уже сейчас превалируют системы с накопительным компонентом.