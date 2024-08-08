Число пожилых людей в Казахстане превысило 2,7 млн человек

Отметим: ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане растёт из года в год на протяжении долгих лет. Существенное снижение показателя наблюдалось только в 2020 и 2021 году — как и во всём мире. Виной этому была пандемия COVID-19. Однако уже с 2022 года ожидаемая продолжительность жизни снова начала расти, сообщает El.kz со ссылкой на Ranking.kz.
В региональном разрезе наибольшие значения ожидаемой продолжительности жизни наблюдаются в Алматы (78,28 года), Астане (78,09 года), Шымкенте (76,32 года), а также в Мангистауской (75,84 года) и Атырауской области (75,29 года) областях.
При этом надо учитывать, что это средние значения с учётом всех поколений, начиная с рождения.
Помимо роста абсолютных показателей, это привело также к увеличению доли пожилых в общей численности населения. Так, к началу текущего года их доля достигла 13,6%, в то время как в аналогичном периоде 2020-го она составляла 12%, а в 2010-м — лишь 9,8%. Очевидно, в долгосрочной перспективе численность и доля пожилых людей в РК будут только расти.
Расчётные данные как международных (ООН), так и казахстанских (ЕНПФ) экспертов, показывают, что к 2050 году будет наблюдаться высокий уровень демографической старости ввиду увеличения продолжительности жизни. По прогнозам, доля людей в возрасте от 60 лет увеличится уже до 16,7%. То есть к 2050 году возраст каждого шестого казахстанца будет превышать 60 лет.
Старение населения в РК привело к снижению коэффициента потенциальной поддержки, который в международной практике рассчитывается как отношение численности людей трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет) к численности людей в возрасте от 65 лет. Соотношение трудоспособных и пенсионеров уменьшилось с 7,7 в 2012-м до 5,49 в 2023 году. Согласно, опять же, как международным (ООН), так и казахстанским (ЕНПФ) прогнозам, к 2050 году в Казахстане продолжится сокращение коэффициента потенциальной поддержки приблизительно до 4, что серьёзно увеличит нагрузку на трудоспособное население.
Такие демографические тренды и долгосрочные вызовы ставят перед обществом непростую задачу, связанную с пенсионным обеспечением. Международная практика показывает, что распределительные системы не в состоянии обеспечить устойчивость пенсионной системы и адекватный уровень пенсий. Эту задачу могут решить только многоуровневые пенсионные системы, включающие накопительную пенсионную систему, которая является более устойчивой к демографическим и экономическим процессам развития. Отметим: старение населения происходит не только в Казахстане и не только сейчас — это повсеместный многолетний тренд. Вследствие этого глобального тренда государства во всём мире постепенно переходят от чисто распределительных (солидарных) систем к смешанным, включающим накопительную систему. Если в начале 2000 года почти 70% пенсионных систем в мире относились к распределительному типу, то уже сейчас превалируют системы с накопительным компонентом.
Таким образом, развитие и укрепление накопительного компонента в пенсионной системе является ключевым фактором обеспечения её устойчивости и адаптации к демографическим изменениям, повышения адекватности пенсий будущих поколений и минимизации финансовых рисков. Для достижения всех этих целей Социальным кодексом Республики Казахстан также предусмотрено введение обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) с поэтапным увеличением с 1,5% в 2024-м до 5% в 2028 году.
В целом накопительный компонент пенсионной системы в РК состоит из обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов и упомянутых ранее обязательных пенсионных взносов работодателя. Помимо этого, в стране есть базовая пенсия (для всех) и солидарная (для тех, у кого есть стаж до 1998 года). Развитие многоуровневой пенсионной системы в Казахстане нацелено на обеспечение пожилых людей многокомпонентными пенсиями.