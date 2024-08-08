Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области выросла на 18%

Если смотреть по сферам деятельности, то лидирующую позицию по средней зарплате в Приангарье занимают «Добыча сырья» и «Сельское хозяйство» в среднем более 160−165 тысяч рублей. Следом идут «Транспорт, логистика, перевозки», «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание» специалисты этих направлений в среднем будут получать от 138 до 141 тысячи рублей. Также хороший заработок, исследователи отмечают в сферах «Рабочий персонал», «Высший и средний менеджмент» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг».