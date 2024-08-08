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Средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области выросла на 18%

Больше всего в регионе могут зарабатывать водители и строители.

Источник: Комсомольская правда

Средняя предполагаемая зарплата в Иркутской области выросла на 18% по сравнению с январем 2024 года. Теперь она составляет 69,5 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru шанс получить зарплату более 100 тысяч рублей больше всего у водителей и строителей.

— В целом по стране зарплатное предложение с начала года выросло на 22%, суммарно это +12,7 тыс. рублей. Среди регионов Сибири наиболее высокие зарплаты сейчас в Красноярском крае (73,8 тыс. рублей в среднем), на втором месте Иркутская область (69,4 тыс. рублей), на третьем — Новосибирская (65,5 тыс. руб.), — поделились исследователи.

Если смотреть по сферам деятельности, то лидирующую позицию по средней зарплате в Приангарье занимают «Добыча сырья» и «Сельское хозяйство» в среднем более 160−165 тысяч рублей. Следом идут «Транспорт, логистика, перевозки», «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание» специалисты этих направлений в среднем будут получать от 138 до 141 тысячи рублей. Также хороший заработок, исследователи отмечают в сферах «Рабочий персонал», «Высший и средний менеджмент» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре до конца 2024 года отремонтируют почти 100 участков частных дорог. По девяти улицам работы уже завершились. Стоит отметить, что подрядная организация выполняет обустройство с опережением графика.