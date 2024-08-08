Литовское направление загружено фурами: в очереди более 1400 машин

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Почти 800 легковых машин и более двух тысяч большегрузов стоят на выезд из Беларуси в Литву и Латвию, сообщает Государственный пограничный комитет республики.
За сутки литовские службы пропустили на свою территорию 34% фур от нормы. Сейчас в очереди на погранпереходах с сопредельными странами ЕС стоят 1440 грузовиков. Меньше всего автомобилей оформили сотрудники ПП «Мядининкай» — 19%. При этом через латвийский «Патерниеки» в страны ЕС за сутки въехало 47% грузовиков от нормы.
Очередь легковушек на выезде из Беларуси за сутки не изменилась. Самый загруженный маршрут сейчас проходит через польский пункт пропуска «Тересполь». На свою территорию контрольные службы Польши пропустили лишь 35% транспорта.
Очереди легковых машин фиксируются и перед обоими литовскими погранпереходами «Мядининкай» и «Шальчининкай». По данным ГПК, в них находятся 120 и 170 машин соответственно.
Также въезда в ЕС перед польским «Тересполем» ожидают 52 автобуса, еще пять — перед литовским «Мядининкаем».
Сопредельные с Беларусью Польша, Литва и Латвия на фоне обострения отношений на своих границах постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты. Сейчас на госгранице Беларуси и этих трех стран Европейского союза из 14 работают только пять из них.
Ранее Латвия и Литва ввели запрет на въезд легковушек на белорусских номерах. Позже такой же запрет ввела Эстония. В МИД Беларуси, комментируя действия западных властей, назвали данные решения бесчеловечными и антигуманными.