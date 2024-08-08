Литовское направление загружено фурами: в очереди более 1400 машин

За сутки литовские службы пропустили на свою территорию 34% фур от нормы. Сейчас в очереди на погранпереходах с сопредельными странами ЕС стоят 1440 грузовиков. Меньше всего автомобилей оформили сотрудники ПП «Мядининкай» — 19%. При этом через латвийский «Патерниеки» в страны ЕС за сутки въехало 47% грузовиков от нормы.