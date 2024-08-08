Вышел трейлер фильма «Руки Вверх»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый тизер-трейлер музыкального блокбастера «Руки Вверх». Он расскажет о творческом пути Сергея Жукова и истории становления культовой группы «Руки Вверх!».
«Как из провинциального мальчишки, мечтающего впечатлить девушку робкими песнями о любви, стать одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения?» — говорится в описании.
В фильме снимались Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Регина Бурд, Александр Обласов и другие.
Режиссером проекта выступил Аскар Узабаев («Теща»). Авторы сценария — Сергей Калужанов и Михаил Погосов, при участии Сергея Жукова, Вадима Бакунева и Алексея Екса.
Премьера состоится 10 октября.
Ранее российские музыканты выпустили альбом «Трибьют Руки Вверх!» (2024).