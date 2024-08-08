Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трассу между Калининградом и Гвардейском полностью перекроют 9 августа

Дорога будет закрыта в обоих направлениях одновременно, но не больше, чем на 25 минут.

В Калининградской области полностью перекроют федеральную трассу А-229, которая ведет из областного центра в Черняховск и далее — к литовской границе. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 21 километре трассы 9 августа организуют перекрытие с 19:00 до 19:25 и с 20:10 до 20:35. Речь об участке трассы между Калининградом и Гвардейском в Гурьевском районе.

Причина — работы по монтажу П-образной металлической опоры над проезжей частью. Трассу перекроют в обоих направлениях одновременно.

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении с установленным по оси металлическим барьерным ограждением», — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».