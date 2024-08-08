Трассу между Калининградом и Гвардейском полностью перекроют 9 августа

В Калининградской области полностью перекроют федеральную трассу А-229, которая ведет из областного центра в Черняховск и далее — к литовской границе. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 21 километре трассы 9 августа организуют перекрытие с 19:00 до 19:25 и с 20:10 до 20:35. Речь об участке трассы между Калининградом и Гвардейском в Гурьевском районе.