Здания аварийны, местность заболочена: эксперты назвали основные проблемы «Омск-Федоровки»

Сотрудники московской компании «Аэропроект» побывали в командировке в Омске. Как сообщается на сайте организации, специалисты побывали в нашем городе, чтобы определиться с программой обследования объектов «Омск-Федоровки».
Напомним, на месте недостроя должен появиться новый современный аэропорт. Соглашение о его строительстве достигнуто между правительством Омской области компанией-инвестором «Аэропорты регионов».
Работы проводились по заказу последней. Как следует из итогов командировки, строителей ждет немало трудностей: местность «Омск-Федоровки» заболочена, большинство объектов недостроя находятся в аварийном состоянии.
«Также поблизости отсутствует водный объект, подходящий для сброса ливневых вод. Эти задачи должны быть решены при разработке проектных решений», рассказал руководитель проекта Андрей Сидоров.
Напомним, новый омский аэропорт должен появиться в 2028 году, стоимость строительства оценивается в 43 млрд рублей.