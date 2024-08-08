Минобр: бумажные дневники обязательны, даже когда есть электронные

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Школьники могут вести только дневники типовых форм, которые определены министерством образования, следует из инструктивно-методического письма, которое опубликовано на Национальном образовательном портале.
Документ подписан замминистра образования Александром Кадлубаем.
Кроме него, опубликованы более двух десятков приложений по разным учебным предметам и ряд других писем для школ, например, об изучении темы геноцида в годы Великой Отечественной войны.
В основном письме указано, что нужно использовать дневники, которые утверждены постановлением Минобразования от 17 августа 2022 г. № 267 (оно дважды менялось в 2023 году).
Их два типа: для 3−4 и для 5−11 классов.
«Обращаем внимание, что использование в УОСО (учреждениях общего среднего образования, то есть школах — Sputnik) электронных дневников не отменяет ведение дневников учащихся на бумажной основе. Ведение бумажных дневников является обязательным», — сказано в инструктивно-методическом письме.
Минобразования при этом не исключает использование дневников во втором классе. Но речь идет не о «дневничках», которые ранее покупали для второклассников.
«…Считаем возможным использовать дневник, типовая форма которого утверждена для учащихся III-IV классов», — сказано в письме.