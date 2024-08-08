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Главному корпусу ОмГУ разрешили учить студентов

Новый учебный корпус получил лицензию.

Источник: Комсомольская правда

ОмГУ им. Ф. М. Достоевскго получил лицензию на ведение образовательной деятельности в новом учебном корпусе. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Напомним, новый учебный корпус площадью 22 тысячи кв. м был построен в этом году. В нем предусмотрены учебные и административные помещения, лекционные залы, спортзал.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза подтвердила, что здание главного учебного корпуса полностью соответствует необходимым требованиям. Испытания на соответствие требованиям СанПиН параметров микроклимата, освещенности, лабораторные исследования проб питьевой воды, проверка учебных, вспомогательных, служебных помещений, компьютерных классов и благоустройства территории заняли 60 дней.

В итоге экспертиза была пройдена успешно.

"Мы готовы к началу нового учебного года и ждем наших студентов, прокомментировал ректор ОмГУ Сергей Замятин.