В парке Победы обновили пешеходную навигацию

«В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году обновили пешеходную навигацию в парке Победы, теперь его посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах», — отметил Петр Бирюков.