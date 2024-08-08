В парке Победы обновили пешеходную навигацию

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили пешеходную навигацию в парке Победы на Поклонной горе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году обновили пешеходную навигацию в парке Победы, теперь его посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах», — отметил Петр Бирюков.
Всего установили 11 домовых и 40 городских указателей, а также 140 информационных полей. Кроме того, впервые в столице в парке Победы появилось 40 информационных модулей городских указателей и 14 указателей-стоек с QR-кодами.
Информационный модуль размещают на городском указателе на уровне 150−160 сантиметров от земли. Данные на нем помогают определить текущее местоположение относительно значимых объектов и построить маршрут. Указатели-стойки с интерактивным кодом, с помощью которого можно получить расширенную информацию об объекте, установлены рядом с каждым мемориалом и памятником. Для иностранных туристов данные дублируют на английском языке.
Петр Бирюков подчеркнул, что новые элементы столичной навигации удачно сочетают цифровые технологии и эргономичность. Опыт парка Победы будет распространен и на другие достопримечательности Москвы.