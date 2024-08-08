Четыре генподрядчика и разные концепции: открытие «Планеты Океан» перенесли на декабрь

Новый корпус музея Мирового океана откроется в конце декабря 2024 года. Об этом сообщает минкульттуризм в комментариях во «ВКонтакте».
В процессе строительства «Планеты Океан» сменилось четыре генподрядчика, а вместе с ними нормативные требования и концепция музейной технологии. Изначальная проектная документация неоднократно корректировалась и проходила госэкспертизу, что повлияло на сроки выполнения работ.
«Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до конца декабря текущего года», — уточняет министерство. Ранее корпус обещали открыть летом.
К открытию корпуса «Планеты Океан» уже закуплены рыбы, но сроки окончания стройки постоянно переносятся.