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Четыре генподрядчика и разные концепции: открытие «Планеты Океан» перенесли на декабрь

Корпус обещали открыть в середине года.

Источник: AP 2023

Новый корпус музея Мирового океана откроется в конце декабря 2024 года. Об этом сообщает минкульттуризм в комментариях во «ВКонтакте».

В процессе строительства «Планеты Океан» сменилось четыре генподрядчика, а вместе с ними нормативные требования и концепция музейной технологии. Изначальная проектная документация неоднократно корректировалась и проходила госэкспертизу, что повлияло на сроки выполнения работ.

«Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до конца декабря текущего года», — уточняет министерство. Ранее корпус обещали открыть летом.

К открытию корпуса «Планеты Океан» уже закуплены рыбы, но сроки окончания стройки постоянно переносятся.

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