Военкора Поддубного доставили в московский НИИ имени Склифосовского

Съемочная группа рассказала, что они целый день работали недалеко от города, а под вечер решили заехать в саму Суджу, так как там был знакомый Поддубного. Они почти подъехали ко въезду в город, когда там раздались автоматные очереди. Съемочная группа передвигалась на двух автомобилях: Меробов и Еловский в одном, Поддубный — в другом. Услышав стрельбу, группа развернулась и поехала обратно, однако над машиной военкора раздался взрыв. Предположительно, автомобили заметил разведывательный беспилотник, после чего на место прилетел дрон-камикадзе и атаковал. Telegram-канал Mash опубликовал предположительное фото с дрона, чем косвенно подтвердил эту версию.