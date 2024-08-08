В мэрии Омска нашли новый способ борьбы с пробками

В Омске вводится запрет остановки и стоянки на ряде дорог. Как сообщили в администрации Омска, это делается для того, чтобы уменьшить пробки. Запреты на остановку и стоянку транспорта будут введены: — в районе строения № 51 по Красноярскому тракту; — в районе строения № 20 по проспекту Королева; — в районе строения № 89 по улице 22 Декабря; — в районе строения № 163 по улице Красный Путь; — в районе строения № 145 по улице Мельничная; — в районе строения № 23 по улице Торговая; — в районе строения № 97 по улице Челюскинцев; — на участке от Тюкалинской развязки до остановки общественного транспорта «Парк Победы» (в направлении центра города); — по улице Лукашевича в районе остановки общественного транспорта «ХК “Авангард”. На двух участках: по улице 60 лет Победы в районе строения № 14 и по улице Конева в районе строения № 85, будет запрещена только стоянка.