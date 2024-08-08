Stray Kids выпустили клип JJAM

Среди корейских артистов набирает популярность хоррор-эстетика. Так, недавно ENHYPEN выпустили клип на вампирскую тематику, а Red Velvet — видео, вдохновленное фильмом ужасов Ари Астера «Солнцестояние» (2019). В апреле YUQI из (G)I-DLE представила музыкальное видео с героями культовых хорроров, а в феврале у Тэна из NCT вышел клип Nightwalker с элементами мистики.