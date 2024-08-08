В Омске закрыта сеть магазинов погибшей в авиакатастрофе Алены Калагуровой

«Многие уже знают, что вчера произошла большая трагедия — крушение самолета в Приморье. Алены больше нет и это огромное горе. Магазины закрыты на неопределенный срок. Мы можем помочь семье Алены. Открыт сбор средств на карту ее родной сестры», — сообщается в группе магазина.