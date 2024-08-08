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В Омске закрыта сеть магазинов погибшей в авиакатастрофе Алены Калагуровой

Они приостановили работу на неопределенный срок.

Источник: Комсомольская правда

В группе магазина LModel в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение, что работа бутиков приостановлена на неопределенный срок.

Решение напрямую связано с трагической гибелью владелицы магазина Алены Калагуровой. Напомним, легкомоторный самолет, в котором она находилась вместе с опытным пилотом Сергеем Федоровым, 8 августа потерпел крушение в Приморье.

«Многие уже знают, что вчера произошла большая трагедия — крушение самолета в Приморье. Алены больше нет и это огромное горе. Магазины закрыты на неопределенный срок. Мы можем помочь семье Алены. Открыт сбор средств на карту ее родной сестры», — сообщается в группе магазина.

Помимо сестры, у Алены осталась мама.