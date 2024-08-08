В Челябинской области 9 августа ночные температуры упадут до +5 градусов

В пятницу, 9 августа, северный антициклон принесет на Южный Урал порцию холодного воздуха, из-за чего в Челябинской области заметно похолодает: дневные температуры будут колебаться в пределах 15−20 градусов, а ночью местами (в горах и низинах) упадут до +5. Об этом сегодня сообщил областной гидрометцентр.
Кроме того, встреча двух воздушных масс в небе над регионом спровоцирует дожди в некоторых районах — впрочем, незначительные. Ветер будет дуть умеренный, северо-восточного направления.
В столице региона в последний день рабочей недели ожидается в целом сухая, но облачная погода. Термометры покажут днем 18−20 градусов тепла.