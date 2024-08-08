Рысь заглянула в гости к жителю Иркутской области

Необычная встреча произошла в одном из сел Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» к жителю одного из населенных пунктов на Кругобайкальской железной дороги в гости пришла рысь. Мужчина вышел из дома, на лай озабоченных собак.