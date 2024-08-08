Рысь заглянула в гости к жителю Иркутской области

Необычная встреча произошла в одном из сел Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» к жителю одного из населенных пунктов на Кругобайкальской железной дороги в гости пришла рысь. Мужчина вышел из дома, на лай озабоченных собак.
— Данная встреча не представляла никакой опасности ни для зверя, ни для людей и после небольшой фотосессии дикая кошка отправилась восвояси, — пояснили в пресс-службе заказника.
Мужчина, в чей двор заглянул дикий зверь, поделился с работниками заповедника, что скорее всего животное охотилось на зайца или другого дикого зверя. Увлеченная охотой рысь могла не заметить как подобралась близко к людям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медианная зарплата в Приангарье увеличилась на 10 тысяч рублей. Шансы получать в месяц от 100 тысяч рублей выше в транспортных и строительных сферах.