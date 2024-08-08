73-летнему пенсионеру пришлось нести жену в клинику на спине в Актобе

«Моя жена сломала ногу, передвигается в инвалидном кресле два месяца. Ей тоже 73 года, как и мне. Мне пришлось на себе ее поднимать. А лестница очень высокая… Это жилой дом, но первый этаж весь отдан под бизнес, там принимает ортопед. Там электрический подъемник стоит в центре и с двух сторон по одному, всего три, но ни один не работает. Зашел в здание, спросил, нам объяснили, что тот, кто занимается ими, в отпуске. Что за показуха! Кто следит за их состоянием?» — сообщил мужчина.
Сообщается, что 31 июля ему пришлось на спине поднимать свою супругу к частному врачу на проспекте Алии Молдагуловой. По данным, первый этаж в здании отдан под коммерческие помещения, там же находятся цветочный, аптека и медицинский кабинет. Отмечается, что один из подъемников выглядит совсем разбитым, он с ржавчиной, дверца отломана.
«Мы здесь арендаторы. Подъемник не работает с конца июля. Мы об этом известили наших начальников, сообщили арендодателю. Должны починить», — сообщил один из арендаторов.
Кроме того, работники отметили, что они предлагают свою помощь людям, которым нужно к ним подняться..
Председатель Союза парализованных граждан города Актобе Куралай Байменова объяснила, что за обеспечение доступа маломобильным гражданам в административные, общественные, культурно-зрелищные, оздоровительные, образовательные учреждения и сферы услуг несет ответственность управление госархстройконтроля Актюбинской области, департамент комитета труда и соцзащиты области, а также собственники помещений, руководители организаций и предприятий, оказывающие услуги населению.