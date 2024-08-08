73-летнему пенсионеру пришлось нести жену в клинику на спине в Актобе

«Моя жена сломала ногу, передвигается в инвалидном кресле два месяца. Ей тоже 73 года, как и мне. Мне пришлось на себе ее поднимать. А лестница очень высокая… Это жилой дом, но первый этаж весь отдан под бизнес, там принимает ортопед. Там электрический подъемник стоит в центре и с двух сторон по одному, всего три, но ни один не работает. Зашел в здание, спросил, нам объяснили, что тот, кто занимается ими, в отпуске. Что за показуха! Кто следит за их состоянием?» — сообщил мужчина.