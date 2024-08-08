Иркутская области готова помогать жителям Курской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил создать штаб по организации помощи Курской области, которая подверглась массированной атаке. Трагические события там произошли 6 и 7 августа. Есть пострадавшие и погибшие, множество людей эвакуировано.
Руководителем регионального штаба по оказанию помощи Курской области назначен заместитель председателя правительства региона Георгий Кузьмин. В первую очередь будут определяться те направления, по которым приграничному российскому региону нужна помощь — это будет обсуждаться с местной администрацией.
Решено организовать в социально-оздоровительном центре Олхинский пункт временного размещения на 40 мест для тех, кто пожелает приехать в Иркутскую область. Готовы в Приангарье также принять детей для отдыха. Кроме того, открыт специальный расчетный счет для перечисления средств поддержки. В Иркутске, на складе Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасителей (ул. Российская, 20) принимается гуманитарная помощь: вода, средства первой необходимости, пледы, постельное белье.
При необходимости, в Курскую область будут направлены медики.
Как отметили в правительстве Приангарья, в 2019 году, во время серьезного наводнения, многие регионы России присоединились к сбору гуманитарной помощи для населения пострадавших районов. В свою очередь Иркутская область тоже всегда готова прийти на помощь.