Иркутская области готова помогать жителям Курской области

Решено организовать в социально-оздоровительном центре Олхинский пункт временного размещения на 40 мест для тех, кто пожелает приехать в Иркутскую область. Готовы в Приангарье также принять детей для отдыха. Кроме того, открыт специальный расчетный счет для перечисления средств поддержки. В Иркутске, на складе Иркутского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасителей (ул. Российская, 20) принимается гуманитарная помощь: вода, средства первой необходимости, пледы, постельное белье.