Каратисты из Узбекистана устроили флешмоб на улицах Токио. Видео

«Я вижу перед собой чемпионов! Такая сила внутренняя, с которой вы шли по улицам Токио! Японцы смотрели на вас, были рады вам, они хлопали вам. Было видно, что вы идете, и ваши сердца бьются в унисон. Вы — команда, вы — одно целое!» — выразил свои эмоции певец в видеообращении.