Каратисты из Узбекистана устроили флешмоб на улицах Токио. Видео

Каратисты организовали флешмоб под песню группы «Мачете». Все прохожие восторженно наблюдали за ярким необычным шествием спортсменов.
Лидер группы «Мачете» Ярослав Малый также не оставил ролик, распространившийся в сети, незамеченным.
«Я вижу перед собой чемпионов! Такая сила внутренняя, с которой вы шли по улицам Токио! Японцы смотрели на вас, были рады вам, они хлопали вам. Было видно, что вы идете, и ваши сердца бьются в унисон. Вы — команда, вы — одно целое!» — выразил свои эмоции певец в видеообращении.
На днях мы сообщали, что сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете Открытого чемпионата мира по каратэ в доспехах в Токио, завоевав 28 медалей.