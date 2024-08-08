Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каратисты из Узбекистана устроили флешмоб на улицах Токио. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сборная Узбекистана по каратэ-до покорила японцев настоящим праздником на улицах столицы, где на днях завершился Чемпионат мира по каратэ IKKF.

Каратисты организовали флешмоб под песню группы «Мачете». Все прохожие восторженно наблюдали за ярким необычным шествием спортсменов.

Лидер группы «Мачете» Ярослав Малый также не оставил ролик, распространившийся в сети, незамеченным.

«Я вижу перед собой чемпионов! Такая сила внутренняя, с которой вы шли по улицам Токио! Японцы смотрели на вас, были рады вам, они хлопали вам. Было видно, что вы идете, и ваши сердца бьются в унисон. Вы — команда, вы — одно целое!» — выразил свои эмоции певец в видеообращении.

На днях мы сообщали, что сборная Узбекистана заняла второе место в общекомандном зачете Открытого чемпионата мира по каратэ в доспехах в Токио, завоевав 28 медалей.