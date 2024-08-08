Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9 августа в Самарской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, возможен град, до +24°С

По информации Приволжского УГМС 9 августа в Самарской области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем дождь, местами сильный, гроза, возможен град.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 94% 754 мм рт. ст. +24°

Ветер восточный ночью 3−8 м/с, днем 6−11 м/с, при грозе порывы 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +19, +24°С.

В Самаре ночью +16, +18°С, днем +21, +23°С.