9 августа в Самарской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, возможен град, до +24°С

Ветер восточный ночью 3−8 м/с, днем 6−11 м/с, при грозе порывы 15−18 м/с.
Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +19, +24°С.
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +21, +23°С.
По информации Приволжского УГМС 9 августа в Самарской области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем дождь, местами сильный, гроза, возможен град.
Ветер восточный ночью 3−8 м/с, днем 6−11 м/с, при грозе порывы 15−18 м/с.
Температура воздуха ночью +13, +18°С, днем +19, +24°С.
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +21, +23°С.