The Weeknd снялся в хоррор-ролике к Хеллоуину

Студия выпустила ролик The Weeknd: Nightmare Trilogy, в котором артист появился в знаменитом образе из своего клипа After Hours — красном костюме. На мероприятии, которое будет проходить с 5 сентября по 3 ноября, прозвучат музыка The Weeknd и композиции, написанные продюсером Майком Дином, сообщает Billboard.