The Weeknd снялся в хоррор-ролике к Хеллоуину

Не исключено, что грядущее событие связано с недавними тизерами The Weeknd. В июле он опубликовал ролик, в котором, во-первых, анонсировал большой сольный концерт в Бразилии, а во-вторых, намекнул на выход новой пластинки. Вероятно, она завершит трилогию, начатую двумя предыдущими лонгплеями After Hours (2020) и Dawn FM (2022). На днях певец выложил еще один мрачный видеоанонс.