В Иркутской области завершили благоустройство 62 террторий

В Иркутской области продолжается работа по благоустройству общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в Приангарье планируется обустроить 170 мест для прогулок и отдыха. Причем на 62 объектах работы уже завершены.
Например, в п. Молодежный Иркутского района появились две новые детские площадки. В сквере около дома № 5 убрали старые качели-карусели, сделали резиновое покрытие для большей безопасности, поставили современный игровой комплекс, лавочки и урны. Еще одна детская площадка появилась в поселке Новая разводная на ул. Трактовая.
В Хомутово прошло торжественное открытие новой общественной территории «Читай на…». Кроме детской площадки и хорошего освещения там сделали многоуровневую деревянную площадку, на которой удобно будет почитать или просто отдохнуть на свежем воздухе.
Закончены работы и на детской площадке в Новобирюсинске Тайшетского района — там поставили современные игровые комплексы для детей разного возраста, тренажеры, для безопасности территорию площадки огородили.
— Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» на преображение дворов и общественных территорий в Иркутской области предусмотрено более полутора миллиардов рублей в бюджетах всех уровней, — отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Тихоновка Боханского района построена новая школа, которая начнет работу уже в новом учебном году.