В Иркутской области завершили благоустройство 62 террторий

В Иркутской области продолжается работа по благоустройству общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году в Приангарье планируется обустроить 170 мест для прогулок и отдыха. Причем на 62 объектах работы уже завершены.