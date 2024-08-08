«Мы показали, что мы лучшие!»: изобретения юных пермяков оценили в Китае

— Наша школа по несколько раз в год собирает макулатуру. Но ребята задались вопросом: собрали, а что дальше с ней делают, — говорит Юлия Варлашова. — Понятно, что из макулатуры производят картон, бумагу. И тут им пришла в голову идея — создать обои с шумопоглощающим эффектом. У Алены в 4−5 классах была научная работа, она изучала распространение шума, смотрела, как можно с этим бороться. Тот опыт им сейчас пригодился.