«Мы показали, что мы лучшие!»: изобретения юных пермяков оценили в Китае

— Я вышла на награждение с флагом России. И у меня так сердце билось от гордости за страну. Мы показали, что мы лучшие, — рассказала пермская школьница Алена Варлашова. Девочка стала призером Международной выставки юных изобретателей «IEYI-2024», прошедшей на Тайване. В ней приняли участие 700 команд из Таиланда, Австралии, Южной Кореи, России, Японии, Германии, Индонезии, Филиппин и других стран.
Российская сборная, в которую вошли ребята из Перми, Екатеринбурга, Белгорода, Казани, Красноярска, представила 13 проектов, все они были отмечены наградами, а некоторые и специальными призами. Всего российская команда получила пять бронзовых медалей, четыре серебряных и четыре золотых.
«Драмкружок, кружок по фото».
Серебряную медаль выставки получили ученики пермской школы № 93 Алена и Денис Варлашовы. Брат с сестрой изобрели экологические обои из вторсырья и растительных волокон с эффектом шумопоглощения. Их проект также был удостоен специального приза делегации из Японии.
— Алена у нас везде-везде участвует. Она еще и в геологическом кружке во Дворце творчества юных с первого класса занимается. Перед тем, как поехать на Тайвань, она участвовала в международной олимпиаде по геологии, проходившей в Казахстане, в составе команды Пермского края, которая стала победителем, — рассказала «Комсомолке» наставник Алены Светлана Кислицына, заместитель директора школы № 93.
Алена и в самом деле очень разносторонний человек. Девочка занималась танцами, была солисткой в коллективе «Ляллен» у Аркадия Райника. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. А теперь пишет песни и играет на гитаре. В общем, почти по классику: «Драмкружок, кружок по фото, мне еще и петь охота». Но в отличие от героини того стихотворения Алена успевает везде.
Девочка в этом году закончила 9 классов, брат младше ее на шесть лет. Денис перешел в четвертый класс. Он занимается робототехникой, а также геологией. Это увлечение в семье пошло от мамы. Юлия Варлашова закончила геологический факультет, сейчас работает сейсмологом.
— Я в детстве сама ходила в геологический кружок, и потом, когда мы с мужем и детьми ездили в путешествия по Пермскому краю, искали разные окаменелости, минералы. Так что геология стала нашим общим семейным хобби, — рассказала Юлия Варлашова.
Обои из макулатуры и крапивы.
Алена с Денисом часто участвуют в разных конкурсах, в том числе и связанных с изобретательством. А идея экологических обоев пришла к ним после очередного сбора макулатуры в школе.
— Наша школа по несколько раз в год собирает макулатуру. Но ребята задались вопросом: собрали, а что дальше с ней делают, — говорит Юлия Варлашова. — Понятно, что из макулатуры производят картон, бумагу. И тут им пришла в голову идея — создать обои с шумопоглощающим эффектом. У Алены в 4−5 классах была научная работа, она изучала распространение шума, смотрела, как можно с этим бороться. Тот опыт им сейчас пригодился.
Опытный образец обоев для представления на международной выставке Алена с Денисом сделали у себя на даче.
Как проверяли, насколько они эффективны для поглощения шума? По правилам, для этого нужны специальные камеры. Но ребята выкрутились. Сделали из обоев заграждение, на один мобильник установили шумомер, а на второй — генератор звука и проверяли, как изменяется уровень шума в децибелах: через листы бумаги и без них. Оказалось — эффект есть.
— Изобретение ребят решает несколько проблем. Во-первых, шумопоглощение, поскольку плотность обоев выше, чем у обычных, и при этом довольно рыхлая структура. Во-вторых, использование вторичного сырья, переработка макулатуры в новые обои. А также для создания интересного дизайна применяются натуральные растения — лен, кокосовый джут, волокна крапивы, — рассказала Светлана Кислицына.
Полностью секрет технологии раскрыть нельзя — Алене и Денису еще предстоит получить патент на свое изобретение.
Капсульный гардероб.
Еще одной представительницей Прикамья на Международной выставке «IEYI-2024», стала Виолетта Белевака из школы «Навигатор» во Фролах.
— Вместе со своим учителем технологии Татьяной Мясниковой девочка занимается моделированием, — сообщили в министерстве образования Пермского края. — Виолетта разработала свою спортивную капсульную коллекцию, именно ее она представляет на выставке юных изобретателей.
За капсульный гардероб «Глэм-спорт» Виолетта получила бронзовую медаль выставки.