В Воронежской области объединят два техникума

Целями нового учреждения будут:
- создание условий для получения среднего профессионального образования и профессиональной подготовки;
- создание условий для получения конкретной профессии и возможности повышения общеобразовательного уровня;
- удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и специалистах;
- внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования;
- организация профессиональной подготовки для ускоренного приобретения трудовых навыков;
- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов;
- повышение общеобразовательного и культурного уровня путем оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Функции учредителя нового Россошанского техникума возложили на региональное министерство образования, которому предстоит в течение месяца разработать и учредить устав среднего профессионального учебного заведения. Кроме того, в течение 70 дней необходимо назначить директора техникума.
В Воронежской области начал работу информационный портал специально для абитуриентов, планирующих получить среднее профессиональное образование. Как сообщало РИА «Воронеж», он позволит выбрать актуальную профессию или специальность, отрасль экономики и будущего работодателя еще до подачи заявления в приемную комиссию.