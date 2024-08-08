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В Воронежской области объединят два техникума

В Воронежской области будут объединены два средних профессиональных учебных заведения. Реорганизации подлежат Россошанский химико-механический техникум и Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного транспорта. На их основе будет создан Россошанский техникум. Соответствующее постановление разместили на портале официального опубликования нормативных правовых актов Воронежской области в четверг, 8 августа.

Целями нового учреждения будут:

  • создание условий для получения среднего профессионального образования и профессиональной подготовки;
  • создание условий для получения конкретной профессии и возможности повышения общеобразовательного уровня;
  • удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и специалистах;
  • внедрение передовых методик в области среднего профессионального образования;
  • организация профессиональной подготовки для ускоренного приобретения трудовых навыков;
  • организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов;
  • повышение общеобразовательного и культурного уровня путем оказания дополнительных платных образовательных услуг.

Функции учредителя нового Россошанского техникума возложили на региональное министерство образования, которому предстоит в течение месяца разработать и учредить устав среднего профессионального учебного заведения. Кроме того, в течение 70 дней необходимо назначить директора техникума.

В Воронежской области начал работу информационный портал специально для абитуриентов, планирующих получить среднее профессиональное образование. Как сообщало РИА «Воронеж», он позволит выбрать актуальную профессию или специальность, отрасль экономики и будущего работодателя еще до подачи заявления в приемную комиссию.

образование