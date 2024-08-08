В Воронежской области объединят два техникума

В Воронежской области будут объединены два средних профессиональных учебных заведения. Реорганизации подлежат Россошанский химико-механический техникум и Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного транспорта. На их основе будет создан Россошанский техникум. Соответствующее постановление разместили на портале официального опубликования нормативных правовых актов Воронежской области в четверг, 8 августа.