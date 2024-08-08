Мероприятие «Ночь города» пройдет 23 августа в 22.00 на городской эспланаде у Театра-Театра и станет закрытием летнего фестиваля «Город встреч». На концерте Вячеслав Бутусов с музыкантами группы «Орден Славы» исполнит главные песни группы Nautilus Pompilius. Также перед пермяками выступит московский проект COOLT ALL STARS. После концерта мероприятия фестиваля продолжатся на пермской набережной, которые завершаться в два часа ночи.
В Перми на закрытии фестиваля «Город встреч» выступит Вячеслав Бутусов
Хедлайнером фестиваля «Ночь города» станет Вячеслав Бутусов, который с новой группой «Орден Славы» представит программу, посвященную 40-летию группы Nautilus Pompilius.