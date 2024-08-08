Стало известно, где разместят цветочные композиции с омской «Флоры»

Так, «Семейное древо», «Пётр и Феврония», «Современная семья» и «Земля — наш общий дом» доставили в дендросад им. Гензе; «Птицы счастья» и «Летучий корабль» теперь будут находиться во дворце культуры микрорайона «Береговой»; Фигуру из лозы «Лебединая верность» доставили в детский эколого-биологический центр на улице Жукова; Буквы «СемьЯ» теперь разместятся в парке им. 30-летия ВЛКСМ; Цветочная неваляшка и кубики из композиции «Мы родом из детства» были переданы в детский сад № 178; «Матрёшки» решено оставить в Воскресенском сквере; Ландшафтная композиция «Встреча» останется в Выставочном сквере.