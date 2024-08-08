Стало известно, где разместят цветочные композиции с омской «Флоры»

Композиции с прошедшей в Омске выставки «Флора» отправились по новым адресам. Об этом сообщили в городской администрации.
Так, «Семейное древо», «Пётр и Феврония», «Современная семья» и «Земля — наш общий дом» доставили в дендросад им. Гензе; «Птицы счастья» и «Летучий корабль» теперь будут находиться во дворце культуры микрорайона «Береговой»; Фигуру из лозы «Лебединая верность» доставили в детский эколого-биологический центр на улице Жукова; Буквы «СемьЯ» теперь разместятся в парке им. 30-летия ВЛКСМ; Цветочная неваляшка и кубики из композиции «Мы родом из детства» были переданы в детский сад № 178; «Матрёшки» решено оставить в Воскресенском сквере; Ландшафтная композиция «Встреча» останется в Выставочном сквере.
Ранее сообщалось, что авиабилеты из Омска в Усть-Ишим поступили в продажу. Как стало известно порталу Om1.ru, пока билеты можно купить только в агентстве «Авиатур» и в кассе № 4 Омского аэропорта. Через интернет их не продают.