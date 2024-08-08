К новому отопительному сезону АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» ведут масштабный ремонт энергообъектов

В АО «ТГК-11» полным ходом идет ремонтная кампания в рамках подготовки к грядущему отопительному сезону 2024−2025 годов. На энергетических объектах Омска проведут как текущие, так средние и капитальные ремонты. В рамках ремонтной кампании планируется провести ремонт всех 22 котлоагрегатов трех омских ТЭЦ: ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. В действие будут введены 43 единицы основного оборудования ТЭЦ — котло и турбоагрегаты.
Более 3 млрд рублей было запланировано на эти цели в 2024 году, но после тщательного анализа минувшего отопительного сезона программа ремонта была доработана дополнительными мероприятиями, цель которых — обеспечить стабильную работу теплогенерирующего оборудования, повысить его надежность. Таким образом, целевая программа повышения надежности оборудования, действующая в ТГК-11, была существенно расширена и на эти цели в ближайшие пять лет будет направлено 2,2 млрд рублей.
— ТГК-11 ответственно подходит к каждому этапу ремонтной кампании. Мы осознаем, что надежность и эффективность работы ТЭЦ напрямую влияют на качество жизни потребителей. Модернизация оборудования является стратегически важным шагом для обеспечения не только текущей, но и долгосрочной стабильности теплоснабжения, — отметил заместитель генерального директора по технической политике и инвестициям — технический директор Алексей Бухаткин.
Обеспечение надежной работы оборудования ТЭЦ — вот главный приоритет долгосрочной перспективы. Поэтому реализация крупных инвестиционных проектов имеет именно такой вектор развития. В их числе: модернизация турбогенераторов и техническое перевооружение электрофильтров на котлоагрегатах ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Так же идет активная работа в рамках федерального проекта «Чистый воздух» — повышается эффективность электрофильтров.
В АО «Омск РТС» также ведется интенсивная подготовка к будущему отопительному сезону — инвестиционная программа этого предприятия направлена на ремонт магистральных тепловых сетей. Сейчас уже проведены испытания и выполнены ремонтные работы по текущему обслуживанию трубопроводов на 75% от запланированного объема. Всего в этом году компания планирует отремонтировать 3,9 км трубопроводов и заменить почти 2 км тепловой изоляции надземных участков тепловых сетей. Все эти работы нацелены на снижение тепловых потерь и повышение надежности теплоснабжения. Ведется контроль качества выполненных работ и всей системы теплосетей — уже проведено более 250 гидравлических испытаний. Эти мероприятия позволяют выявить слабые участки сети и вовремя принять меры по их ремонту. К середине августа 90% магистральных трубопроводов Омск РТС прошли проверку на прочность. Также на тепловых источниках Омск РТС закончен ремонт 14 котлоагрегатов.
Ремонтные кампании АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» идут в строгом соответствии с установленными сроками. В ходе подготовки к отопительному сезону выполняется полный комплекс необходимых мероприятий по ремонту теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей.