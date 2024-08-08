К новому отопительному сезону АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» ведут масштабный ремонт энергообъектов

В АО «Омск РТС» также ведется интенсивная подготовка к будущему отопительному сезону — инвестиционная программа этого предприятия направлена на ремонт магистральных тепловых сетей. Сейчас уже проведены испытания и выполнены ремонтные работы по текущему обслуживанию трубопроводов на 75% от запланированного объема. Всего в этом году компания планирует отремонтировать 3,9 км трубопроводов и заменить почти 2 км тепловой изоляции надземных участков тепловых сетей. Все эти работы нацелены на снижение тепловых потерь и повышение надежности теплоснабжения. Ведется контроль качества выполненных работ и всей системы теплосетей — уже проведено более 250 гидравлических испытаний. Эти мероприятия позволяют выявить слабые участки сети и вовремя принять меры по их ремонту. К середине августа 90% магистральных трубопроводов Омск РТС прошли проверку на прочность. Также на тепловых источниках Омск РТС закончен ремонт 14 котлоагрегатов.