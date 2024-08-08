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Ремонт дороги на «Шаманку» досрочно завершили в Братском районе

На участке выполнили ямочное асфальтирование и установили металлическое ограждение.

Источник: Комсомольская правда

В Братском районе раньше срока сдали ремонт дороги на «Шаманку». На участке специалисты выполнили комплекс необходимых работ. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Дорожной службы Иркутской области ремонту подлежал участок протяженностью в семь километров.

— Выполнили работы по устройству щебеночного покрытия дороги, выполнили ямочный ремонт асфальтированных участков, для обеспечения безопасности установили 1,2 км металлического барьерного ограждения и нанесли горизонтальную разметку, — поделился директор регионального филиала Ильнур Багаманов.

Работы по ремонту проезжей части проводили по муниципальному контракту с администрацией района.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья планируют до конца года отремонтировать 97 участков частных дорог. По некоторым адресам работы в самом разгаре, а на девяти улицах уже завершились.