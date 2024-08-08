В Ленинском округе Омска скоро откроется «Островок мечты»

В Ленинском округе Омска рабочие завершают оборудование спортивной площадки «Островок мечты». Новая спортивная площадка создается по грантовому проекту «Решают люди».
На «Островке мечты» рабочие уже завершили установку спортивного оборудования, а также благоустройство сценического пространства, включающего в себя асфальтированные площадки перед сценой. Спортивная площадка также обзавелась и пешеходными зонами.
На объекте установлены скамейки, урны и вазоны. Сейчас на спортивной площадке подрядчик уже укладывает резиновое покрытие.