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В Ленинском округе Омска скоро откроется «Островок мечты»

Рабочие завершают оборудование спортивной площадки.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском округе Омска рабочие завершают оборудование спортивной площадки «Островок мечты». Новая спортивная площадка создается по грантовому проекту «Решают люди».

На «Островке мечты» рабочие уже завершили установку спортивного оборудования, а также благоустройство сценического пространства, включающего в себя асфальтированные площадки перед сценой. Спортивная площадка также обзавелась и пешеходными зонами.

На объекте установлены скамейки, урны и вазоны. Сейчас на спортивной площадке подрядчик уже укладывает резиновое покрытие.