Столица кошек может появиться в Беларуси

ГРОДНО, 8 авг — Sputnik, Инна Гришук. Что нужно сделать, чтобы город Лида стал белорусской столицей кошек, а бездомные животные не только получали помощь и дом, но и помогали привлекать в город туристов, обсуждали в Русском Доме в Гродно.
Мероприятие проходило в формате видеоконференции с администрацией Зеленоградска — самого известного в России города кошек.
Город — как кошачий рай
Выбор на курортный Зеленоградск Калининградской области для участия в конференции выпал неспроста. Ведь именно этот небольшой городок стал знаменит на всю Россию благодаря кошкам. Если раньше туристы сюда ехали только в летний сезон, чтобы искупаться в море, то сейчас — круглый год, чтобы посмотреть на место, ставшее своеобразным кошачьим раем.
Как рассказал замглавы администрации Зеленоградского городского округа Павел Боровиков, все началось примерно восемь лет назад, когда в городе решили создать музей кошек «Муррариум», собравший несколько тысяч фигурок этих животных.
Затем кошачья тематика стала постепенно захватывать улочки Зеленоградска — появлялись муралы, скульптуры, малые архитектурные формы. Есть особый кошачий светофор — «котофор», о мурлыкающих друзьях здесь напоминают городские урны и скамейки, доски объявлений, канализационные люки на дорогах и тротуарах и многочисленные усатые мурлыкающие жители Зеленоградска.
«Четыре года назад в нашем городе выбрали котошефа. Это муниципальная должность. Котошеф два раза в день ходит по городу и кормит бездомных кошек. Есть специальные места для кормления, есть спонсоры, которые покупают еду для котов».
Выступающий показал фото городского котошефа: это женщина в зеленой форме, она ездит на трехколесном велосипеде.
По его словам, точки кормления практически сразу же стали привлекать не только кошек, но и туристов. Последние доставляли немало неудобств животным. Так возникла идея создать первый кошачий домик. Вскоре их стало много. Они расположены на центральных улицах города, многие по внешнему виду повторяют старинные городские постройки.
«Вы видите, что домики огорожены стеклянным забором, это островки безопасности для котов. Кот может выбрать, захочет ли он выходить к туристу или нет», — добавил выступающий.
В кошачьих домиках еженедельно делается уборка силами сотрудников ЖКХ, оборудованы полы с подогревом, чтобы животные чувствовали себя комфортно зимой.
Коты помогают зарабатывать деньги
Многие затраты по обустройству удобств для кошек и котов лежит на плечах муниципального бюджета. В городе налажена программа по стерилизации, прививкам и лечению безнадзорных животных. Специально для туристов по всему городу установлены вендинговые аппараты для покупки кошачьего корма и многое другое.
Белорусские коллеги поинтересовались, окупаются ли денежные вложения и насколько успешно продвижение городского кошачьего бренда.
Как отметил Боровиков, если говорить только о вендинге, то прибыль с него не покрывает все затраты. Например, только в строительство кошачьих домиков под названием «котофейни» за несколько лет было вложено около восьми миллионов российских рублей. Но эти средства нужно рассматривать как инвестиции в туристический потенциал. Ведь в город, который получил звание столицы кошек, начало приезжать много туристов. Котофейни — это одни из самых посещаемых в городе объектов.
Оказалось, что коты и кошки в городе тоже помогают городу зарабатывать деньги на туристах. Собираются вокруг гостей и настойчиво требуют купить им вкусняшку.
Некоторые из котов даже «устроились на работу» к местным предпринимателям и помогают рекламировать кафе или магазины, в том числе в интернете. В городе многие бизнесмены считают почетным долгом держать в офисе штатного кота.
Лида хочет стать городом кошек
Сделать кошку местным городским брендом, а в будущем дорасти и до белорусской столицы кошек может Лида.
Руководитель Центра спасения животных, депутат Лидского районного Совета депутатов Павел Жульпа напомнил о том, что в нынешнем году в Беларуси принят закон об ответственном обращении с животными.
Город Лида решил воспользоваться такой уникальной возможностью и установить дружеские контакты с городом Зеленоградском, российской столицей кошек.
«Мы уже все знаем, как там замечательно живется кошкам. И будем рады, если у нас в городе реализуется подобный проект, который является не только туристическим, но и поможет грамотно решить проблему безнадзорных животных. Мне кажется, не только Лида, а и другие города могут подхватить эту замечательную идею и ее реализовать», — пояснил Жульпа.
По его словам, в ближайшее время есть планы побывать в Зеленоградске, чтобы изучить опыт российских коллег, узнать, с какими сложностями сталкивались и какие удачные решения применяли на практике.
«Думаю, вскоре мы начнем с малого, как и Зеленоградск. Вполне реально для начала установить малые архитектурные формы, создать муралы. Построить первый городской домик для кошек. В городе есть люди, которые готовы этим заниматься».
Как резюмировала руководитель Русского Дома в Гродно Елена Литвищенко, Лида и Зеленоградск продолжат дальнейшее сотрудничество в рамках проекта с рабочим названием «Лида — город кошек».
«Межрегиональное сотрудничество является приоритетным направлением работы и Россотрудничества в целом, и Русского Дома в Гродно в частности. Мы планируем с нашими коллегами из Лиды перенимать опыт Зеленоградска, который является в России столицей кошек. Возможно, возникнет что-то с условным названием котопобратимства. И мы будем это реализовывать в дальнейшем», — отметила руководитель Русского Дома.
Мероприятие в Гродно символично проходило накануне Международного дня кошек, который отмечается 8 августа.