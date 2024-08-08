Столица кошек может появиться в Беларуси

Как отметил Боровиков, если говорить только о вендинге, то прибыль с него не покрывает все затраты. Например, только в строительство кошачьих домиков под названием «котофейни» за несколько лет было вложено около восьми миллионов российских рублей. Но эти средства нужно рассматривать как инвестиции в туристический потенциал. Ведь в город, который получил звание столицы кошек, начало приезжать много туристов. Котофейни — это одни из самых посещаемых в городе объектов.