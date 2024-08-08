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Улица Гоголя в Новосибирске станет непроезжей до конца октября

Полукилометровый участок будет закрыт для машин из-за строительства наружных сетей водоснабжения и канализации.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске на два с половиной месяца закроют для проезда участок улицы Гоголя в Дзержинском районе. Об этом в четверг, 8 августа сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.

Временное ограничение движения транспорта будет введено с 12 августа по 31 октября на участке от жилого дома № 199 до здания № 224. Согласно данным онлайн-сервиса 2ГИС, длина перекрытого участка составит 570 метров.

Как сообщается, ограничения обусловлено проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения и канализации на улице Гоголя, которые проведёт ООО Специализированный застройщик «БиблиоСити».

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — уточнили в мэрии.