Улица Гоголя в Новосибирске станет непроезжей до конца октября

В Новосибирске на два с половиной месяца закроют для проезда участок улицы Гоголя в Дзержинском районе. Об этом в четверг, 8 августа сообщили в пресс-центре мэрии мегаполиса.
Временное ограничение движения транспорта будет введено с 12 августа по 31 октября на участке от жилого дома № 199 до здания № 224. Согласно данным онлайн-сервиса 2ГИС, длина перекрытого участка составит 570 метров.
Как сообщается, ограничения обусловлено проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения и канализации на улице Гоголя, которые проведёт ООО Специализированный застройщик «БиблиоСити».
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — уточнили в мэрии.