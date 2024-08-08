День в истории 10 августа: что произошло в эту дату

В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диегу Диаша, который направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа натолкнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными.