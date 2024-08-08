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Жару обещают синоптики в Воронежской области в конце недели

В пятницу возможны грозы.

Сейчас в Ричмонде: +24° 5 м/с 94% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Вторая половина недели в Воронежской области снова будет жаркой. Это следует из актуального прогноза воронежского Гидрометцентра.

Днем в пятницу, 9 августа, температура воздуха в Воронеже поднимется до +24… +26 градусов. По области будет — от +23 до +28 градусов. В течение дня местами возможны грозы. Период предупреждения — до 18 часов пятницы.

В субботу, 10 августа, жара не спадет, а, наоборот, усилится. По области будет от +25 до +29, в Воронеже от +25 до +27.

Аналогичная температура ожидается и в воскресенье, 11 августа. Днем по области столбики термометров поднимутся до +23… +28 градусов. В Воронеже станет — до +23… +25 градусов.