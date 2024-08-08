Жару обещают синоптики в Воронежской области в конце недели

Вторая половина недели в Воронежской области снова будет жаркой. Это следует из актуального прогноза воронежского Гидрометцентра.
Днем в пятницу, 9 августа, температура воздуха в Воронеже поднимется до +24… +26 градусов. По области будет — от +23 до +28 градусов. В течение дня местами возможны грозы. Период предупреждения — до 18 часов пятницы.
В субботу, 10 августа, жара не спадет, а, наоборот, усилится. По области будет от +25 до +29, в Воронеже от +25 до +27.
Аналогичная температура ожидается и в воскресенье, 11 августа. Днем по области столбики термометров поднимутся до +23… +28 градусов. В Воронеже станет — до +23… +25 градусов.